CHP’li vekiller de açlık grevine başladı
CHP’li vekiller de açlık grevine başladı
Hükümetten büyük müjde ! Yeni reform paketi hazır
Hükümetten büyük müjde ! Yeni reform paketi hazır
Memurlara büyük müjde açıklandı: Tam maaş, yarım gün iş !
Memurlara büyük müjde açıklandı: Tam maaş, yarım gün iş !
Taksilerde yeni dönem başlıyor ! Zorunlu olacak...
Taksilerde yeni dönem başlıyor ! Zorunlu olacak...
Altın bugün son 8 ayın rekorunu kırdı !
Altın bugün son 8 ayın rekorunu kırdı !
Asıl şimdi yandılar ! Bunu yapana ağır ceza geliyor
Asıl şimdi yandılar ! Bunu yapana ağır ceza geliyor
Meteoroloji'den ''toz bulutu'' uyarısı ! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji'den ''toz bulutu'' uyarısı ! Bu illerde yaşayanlar dikkat
ABD'li isimden olay yaratacak Türkiye açıklaması
ABD'li isimden olay yaratacak Türkiye açıklaması
  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Mobil
  4. 11 Mayıs 2017 09:15

Apple uyku kalitesini ölçecek

Apple kullanıcıları Beddit uygulamasına bağlanarak uyku kalitelerini artırabilecek.

Apple uyku kalitesini ölçecek
A+ A-

İnsanların uyku halindeyken vücut verilerini ölçen ürünler tasarlayan Finlandiyalı Beddit firması, Apple tarafından satın alındığını duyurdu.

Finlandiyalı şirketten yapılan açıklamada, "Kişisel verileriniz, Apple'ın gizlilik politikası kapsamında toplanacak, kullanılacak ve açıklanacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Apple kullanıcılarının "Apple HealthKit" uygulamasını cihazlarına yükleyerek Beddit'in mobil uygulamasına bağlanabileceği ve iki uygulama arasında veri transferi gerçekleştirerek uyku kalitelerini öğrenebileceği belirtildi.

Kullanıcılar, Beddit'in ürettiği ince sensörleri çarşaflarının altına yerleştirerek uyku esnasında kalp atış hızı, solunum oranı, uyku sırasında hareketlilik, horlama gibi farklı verileri cep telefonlarında görebiliyor. Uyku eğilimlerini öğrenen kullanıcılar, Beddit'in tavsiyelerini takip ederek uyku kalitelerini artırabiliyor.

Uzmanlar, Apple'ın elinde yaklaşık 256 milyar dolar nakit bulunduğuna işaret ederek, firmanın kullanıcılarının yaşam kalitesini artıracak satın alımlara devam etmesinin stratejik olarak önemli olduğunu vurguluyor.

Apple, pazartesi günü, dünya genelinde piyasa değeri 800 milyar doların üzerine çıkan ilk şirket olmuştu.

uyku kalitesi , apple , beddit uygulaması