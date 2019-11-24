Black Friday İndiriminde Takibe Almanız Gereken 10 Telefon

Yılın en indirimli günü Black Friday yaklaşırken dudak uçuklatan indirimlerle yepyeni bir cep telefonu almak istemez misiniz? Black Friday'de yılın en büyük indirimiyle, beklenmeyen rakamlara düşen telefon fiyatları, yepyeni bir akıllı telefon isteyenler için benzersiz bir şans sunuyor. Peki Black Friday günü geldiğinde hangi telefonlar indirimli fiyatlarıyla Teknosa'da sizlerle buluşacak? Black Friday'de en büyük indirimlerin adresi Teknosa telefon almak isteyenlere neler sunuyor öğrenmek istiyorsanız, en sevilen 10 telefon modelini içeren listemizi mutlaka inceleyin.

1.Huawei P30

Fotoğraflarınızı yeni bir boyuta taşıyın! Huawei P30 en güzel fotoğrafları çekmeniz için üçlü kamerasıyla her zaman yanınızda. 40 megapiksellik çözünürlüğüyle ana kamerasına ek olarak 16 megapiksel ve 8 megapiksel açı kameralarıyla daha geniş açılarla daha büyüleyici fotoğraflar çekebilirsiniz. 32 megapiksel ön kamerayla da selfielerinizi profesyonel kaliteye yükseltebilirsiniz. 30x dijital zoom özelliği ve makro lensle isterseniz Ay'a seyahat edin, isterseniz de en ince detayların tadını çıkarın. 6 gigabyte RAM’e sahip Huawei P30 size benzersiz bir deneyim sunuyor. Hızlı şarj edilebilmesi de cabası.

2.Samsung Galaxy A30S

Üçlü kameranın gücü adına! Samsung Galaxy A30s 25 megapiksellik ana kamerasına ek olarak geniş açılı ve derinlik kameralarıyla profesyonel kalitede çekim yapabiliyor. 4.000mAh pili sayesinde şarjı da tüm gün dayanıyor. Game Booster ve Frame Booster özellikleriyle de telefonunuzun performansı oyunlar için optimize edilirken kusursuz grafiklerin keyfini yaşayabilirsiniz. Ekran içi parmak izi okuyucusu da telefonunuzu geleceğin teknolojileriyle güvende tutuyor.

3.Apple iPhone XS

Kırılan telefonlara son! şimdiye kadar bir telefonda kullanılan en sağlam camla tanışın. iPhone XS'in özel OLED ekranıyla en canlı renkleri keşfedin. Gelişmiş Face ID teknolojisiyle telefonunuz sadece sizin yüzünüzü tanıyarak güvenliğinizi sağlıyor. Çift kamerasıyla da en güzel fotoğrafları çekebilirsiniz.

4.Apple iPhone XR

Liquid Retina teknolojisiyle en gelişmiş LCD ekran karşınızda! iPhone XR cam arka yüzeyi ile kablosuz şarj edilebiliyor. Güçlü camı ve uzay standartlarına göre işlenen alüminyum şeritleriyle suya ve toza dayanıklı bir telefona kavuşabilirsiniz. iPhone XR döneminin en gelişmiş çipiyle benzersiz bir işletim deneyimi sunuyor. Model göz alıcı 6 renk seçeneği ile sizinle buluşuyor.

5.Samsung Galaxy S10

Şarj derdine son! Kablosuz güç paylaşımı ile şarjınızı diğer cihazlarla kolayca paylaşabilir, telefonunuzu kablosuz şarj edebilirsiniz. Yapay Zeka teknolojisi telefonunuzu nasıl kullandığınızı öğrenerek pil ömrünü uzatmaya yardımcı olur. Eğer yüksek performanslı bir telefon arıyorsanız Samsung Galaxy S10 mutlaka incelemeniz gereken modellerden.

6.Samsung Galaxy A80

Benzersiz teknolojisi ile A80'in dönen kamerası hayatınızı değiştirmeye geliyor! 48 megapiksellik ana kamerasına ek olarak ultra geniş açılı ve derinlik kamerasıyla selfie ya da manzara, çektiğiniz bütün fotoğraflar profesyonel makineler ile çekilmiş gibi görünecek. Hızlı şarj özelliğiyle de ihtiyacınız olan her an telefonunuzu kolayca şarj edebilirsiniz. 8 gigabyte RAM gücü ile bilgisayar kadar güçlü bir telefon deneyimine hazır olun!

7.Oppo Reno

Telefon teknolojisinde yeni bir soluk! Tamı tamına 48 megapiksellik bir kamerası olan Oppo Reno, benzersiz AI teknolojisi ile düşük ışıklarda bile en güzel fotoğrafları çekmenizi sağlıyor. Telefonunuzu parmak izinizle ekranından anında açabilirsiniz. Oppo Reno, camının altına gizlenen kamerası ile kesintisiz bir ekran deneyimi sunar. Dolby Atmos ses teknolojisi ise filmlerden dizilere, müzikten oyunlara en iyi ses kalitesini size yaşatır.

8.Oppo Reno 2

Sanat eseri kalitesinde fotoğraflarOppo Reno 2, 4.000mAh pili ve 8 gigabyte RAM gücü ile durdurulamaz bir telefon! Tamı tamına 4 kamerası olan Oppo Reno 2, fotoğraf aşıklarının dikkatini çekmeyi başarıyor. 48 megapiksel ana kamerası ve 16 megapiksel ön kamerası ile çektiğiniz her fotoğraf bir sanat eseri kalitesinde.

9.Xiaomi Mi 9 T

Xiaomi Mi9 T performans severleri mutlu edecek bir telefon! 8 gigabyte işlemcisi, 4.000mAh kapasitesindeki pili, hızlı şarj özelliği ve Game Turbo modu ile artık mobil oyun severlerin dikkatini çekiyor. 48 megapiksellik ana kameraya ek olarak geniş açı ve derinlik kamerasıyla en geniş açıları bile kadrajınıza sığdırır. Pop-up kamerası ile geniş bir ekran deneyimi sunar.

10.Xiaomi Mi9 Lite

Tüm işlerinizi kolayca halledebileceğiniz Mi9 Lite 8 çekirdekli işlemcisi ve 6 gigabyte RAM’i ile güçlü bir telefon arayanlar için ideal! Üstelik ekran içi parmak izi okuyucusu ile son derece güvenli. 48 megapiksel ana kameraya ek iki geniş açı kamerası en göz alıcı anları yakalamanızı sağlıyor. 32 megapiksellik ön kamerayla da selfielerinizi doya doya çekebilirsiniz.



Black Friday’de telefon almayı planlıyorsanız, Teknosa’nın geniş ürün yelpazesini incelemeden karar vermeyin. Büyük indirimler ve Teknosa’nın ücretsiz kargo, alışveriş kredisi gibi avantajlarıyla sunulan en yeni akıllı telefonlara kolayca sahip olabilirsiniz.