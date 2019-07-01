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  4. 01 Temmuz 2019 11:32

Cep telefonlarında havadan şarj dönemi

ABD merkezli Ossia şirketi ise, akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliğini daha da ileri bir boyuta taşıyarak 'havadan' şarj teknolojisini geliştirdi.

Cep telefonlarında havadan şarj dönemi
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ABD Federal Haberleşme Komisyonu (FCC) tarafından onay verilen yeni şarj teknolojisi, kablosuz şarj formatından farklı olarak herhangi bir pede veya aksesuara ihtiyaç duyulmaksızın cihazın olduğu yerde şarj olabilmesine imkan sağlıyor. Fiziksel ped yerine radyo dalgalarından enerjisini alan yeni batarya teknolojisi, 'havadan' şarjı mümkün kılıyor. Wi-Fi ağları tarafından kullanılan 2.4 GHz radyo frekansları yoluyla güç sağlayan yeni şarj teknolojisi ile telefonlar başta olmak üzere pek çok elektronik cihaz herhangi bir şarj noktasına temas etmeden, hatta kullanıcının cebindeyken bile şarj olabiliyor.

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