Cep telefonlarında sim kart dönemi kapanıyor

Akıllı telefon teknolojisinde büyük bir devrim başlatan Apple, son ürünü iPhone XS'i de geçen hafta tanıttı.



BBC'de yer alan habere göre, yeni telefonun en çok konuşulan özelliği ise eSIM teknolojisi.

Bugünlerde teknolojik gelişmeleri yakından takip eden kişiler için, eSIM en çok kullanılan kelimelerin başında geliyor.



eSIM'in ne anlama geldiği, hayat değiştirecek bir değişim olup olmadığı tartışılıyor.



İşte bu yeni teknolojiyle ilgili bilmeniz gerekenler...



Telefona takılan küçük beyaz plastik kartlar olarak tanıdığımız SIM kartların aksine, eSIM, elimizle dokunabileceğimiz fiziki bir kart değil. Akıllı telefonunuza iliştirilecek küçük bir çipten ibaret.



Ancak eSIM'in çalışabilmesi için cep telefonu operatörlerinin bu yeni teknolojiyi desteklemesi gerekiyor. Bu nedenle yeni iPhone'lardan (XS ya da XS Max) birini almak istiyorsanız, operatörünüzün bu yeni teknolojiyi desteklediğinden emin olmalısınız.



eSIM'lerle artık yeni bir telefon numarası kullanmak için plastik SIM kartı değiştirmenize gerek olmayacak.



eSIM tek bir telefonda iki hat kullanmaya olanak sağlıyor. Yani örneğin, bir hattı iş için kullanırken, diğerini özel yaşantınız için kullanabilirsiniz. Ancak aynı anda sadece birini kullanabileceksiniz.



Dahası bu iki hatta, internet ve konuşma ücretleri açısından da birbirinden farklı paketler seçebileceksiniz.



eSIM teknolojisi yeni değil. Samsung 2016 yılında çıkardığı akıllı saati Gear S2'de bu teknolojiyi kullandı.



Apple akıllı saatinin üçüncü versiyonunda bu teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanıyor. eSIM'in, nano SIM kartlardan bile küçük olması, onları, akıllı saat segmenti için biçilmiş kaftan yapıyor.



Google'ın popüler akıllı telefonu Pixel 2'de de eSIM yer alıyor ancak dünya çapındaki tüm operatörler bu teknolojiyi henüz desteklemiyor.



ESIM'LER NASIL ÇALIŞIYOR?



Bu teknolojinin, operatörler ya da farklı hatlar arasında geçiş yapmayı çok kolaylaştırmasının yanında önemli bir avantajı daha var.



O da yeniden yazılabilir olması.



Bu sayede yeni bir plastik kart beklemeye gerek olmaksızın, tek bir telefonla, operatör değiştirebileceksiniz.



eSIM'lerle, farklı cihazları bir mobil hesaba bağlamak da çok daha kolay olacak.



YENİ TELEFONDA ESIM KULLANMAMAK MÜMKÜN MÜ?



Tüm yeni iPhone'lar fiziksel SİM kart yuvaları ile birlikte gelecek.



Yani eğer istemiyorsanız, henüz, iPhone eSİM kullanmak zorunda değilsiniz.



ESIM'LER DÜNYANIN HER YERİNDE KULLANILABİLİR Mİ?



Yeni eSIM teknolojisi, mobil iletişim operatörleri birliği, Küresel Mobil İletişim Sistemleri (GSMA) tarafından destekleniyor.



Dolayısıyla, en azından teoride, dünyanın her yerinde kullanılabiliyor olması gerekiyor.



Ama pratikte, bu yeni teknoloji, yaygın olarak desteklenmeye başlamış değil. Şu anda yalnızca 10 ülkedeki operatörler eSIM hizmeti sunuyor: Avusturya, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Macaristan, Hindistan, İspanya, İngiltere ve Amerika. (Buradaki operatörlerin de tamamı değil)