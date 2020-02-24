Cep telefonu fiyatları yüzde 33 arttı

2019 Aralık sonu itibarıyla 2 bin 203 TL olan bu ürünler, 2020 Ocak sonu itibarıyla yüzde 40 daha artarak 3 bin 95 TL’ye yükseldi.

MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, "2019 verilerini incelediğimizde tüketicilerin en çok 1000-2 bin, ardındansa 2 bin-2 bin 500 fiyat aralığındaki akıllı telefonları tercih ettiğini görüyoruz" dedi.

TÜKETİCİ UCUZ TELEFONLARA YÖNELİYOR

GFK’nin 2019 verilerine göre ise, tüm pazarda satışların yüzde 59’u 2 bin TL altındaki fiyat seviyelerinden geldi. En güçlü rekabet ise 1500-3 bin TL fiyat aralığında gerçekleşti.

Cihaz alım kararında fiyat dışında tüketiciyi tercihlerini etkileyen özellikler arasında kamera, hafıza, tasarım ile birlikte şarj özelikleri geliyor.

Üreticiler de ürün ve iletişimlerinde bu özellikleri ön plana çıkarıyor. Yerli markaların ürün segmenti de ağırlıklı olarak giriş ve orta fiyat seviyelerinde yoğunlaşıyor.