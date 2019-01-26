Cep telefonunda kiralama dönemi başlıyor

Türkiye'de her yıl yaklaşık 10-12 milyon cep telefonu satılıyor. Yaklaşık 4 milyon telefon da ikinci elde alınıp satılıyor.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ikinci el telefonların güvenlik açısından risk taşıdığını ve çoğunun kayıtdışı olduğunu vurguladı.

Davos’ta NTV’ye konuşan Terzioğlu, “Biz 3 operatör olarak aslında bu konuya eğildik. Türkiye’de telefon sahipliğini telefon kiralamaya dolayısı ile kullanılan telefonların güvenli şekilde tekrar pazarda kullanılmasını yenilenmesini sağlayacak yeni kabiliyetler oluşturuyoruz” dedi.

Uygulama kapsamında kullanılmış telefonlar yenilenecek, güvenlik problemlerinden arındırılacak ve garanti kapsamına alınacak. Terzioğlu, şöyle devam etti: “Telefonların yenilenebilir halde Türkiye’deki teknolojileri kullanarak tekrar kullanıma hazır ama güvenli bir şekilde kullanıma hazırlanması çok önemli. Bu alanda yatırımlarımıza devam edeceğiz."

EKONOMİYE 1 MİLYAR LİRA KATKI

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, bu çalışmanın Türkiye ekonomisine 1 milyar lira kazanç sağlayacağını söyledi. Terzioğlu bu cihazların ihraç edilebileceğinin de altını çizdi.