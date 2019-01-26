Cep telefonunda kiralama dönemi başlıyor
Cep telefonunda kiralama dönemi başlıyor
50 kişinin öldüğü olayın ardından skandal sözler: Ölen halk değil, işçiler!
50 kişinin öldüğü olayın ardından skandal sözler: Ölen halk değil, işçiler!
Sınav günü, sınav yerlerinde nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulaması başlıyor
Sınav günü, sınav yerlerinde nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulaması başlıyor
Meteoroloji'den uyarılar art arda geldi!
Meteoroloji'den uyarılar art arda geldi!
Antalya’yı yine hortum vurdu; yaralılar var !
Antalya’yı yine hortum vurdu; yaralılar var !
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Tarihe damga vuran kehanetler O gizli teori ortaya çıktı...
Tarihe damga vuran kehanetler O gizli teori ortaya çıktı...
İzmir'de korkutan deprem ! Sallandı...
İzmir'de korkutan deprem ! Sallandı...
  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Mobil
  4. 26 Ocak 2019 10:12

Cep telefonunda kiralama dönemi başlıyor

GSM operatörleri cep telefonunda kiralama dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor. İkinci el cep telefonu kullanmak yerine kiralama yoluna gitmek hem kullanıcı için daha avantajlı olacak.

Cep telefonunda kiralama dönemi başlıyor
A+ A-

Türkiye'de her yıl yaklaşık 10-12 milyon cep telefonu satılıyor. Yaklaşık 4 milyon telefon da ikinci elde alınıp satılıyor.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ikinci el telefonların güvenlik açısından risk taşıdığını ve çoğunun kayıtdışı olduğunu vurguladı.

Davos’ta NTV’ye konuşan Terzioğlu, “Biz 3 operatör olarak aslında bu konuya eğildik. Türkiye’de telefon sahipliğini telefon kiralamaya dolayısı ile kullanılan telefonların güvenli şekilde tekrar pazarda kullanılmasını yenilenmesini sağlayacak yeni kabiliyetler oluşturuyoruz” dedi.

Uygulama kapsamında kullanılmış telefonlar yenilenecek, güvenlik problemlerinden arındırılacak ve garanti kapsamına alınacak. Terzioğlu, şöyle devam etti: “Telefonların yenilenebilir halde Türkiye’deki teknolojileri kullanarak tekrar kullanıma hazır ama güvenli bir şekilde kullanıma hazırlanması çok önemli. Bu alanda yatırımlarımıza devam edeceğiz."

EKONOMİYE 1 MİLYAR LİRA KATKI 

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, bu çalışmanın Türkiye ekonomisine 1 milyar lira kazanç sağlayacağını söyledi. Terzioğlu bu cihazların ihraç edilebileceğinin de altını çizdi.

NTV

kiralık cep telefonu , cep telefonu , akıllı cep telefonu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM