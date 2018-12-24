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  4. 24 Aralık 2018 13:20

Cep telefonundan internet paylaşmak da artık ücretli oldu

Türkiye'de internet kullanıcıları adil kullanım kotasının 1 Ocak'ta kalkmasını kutlarken GSM operatörlerinden kullanıcıların tepkisini çekecek bir karar geldi. Artık mobil internet paylaşımına hem kota hem ücret geliyor.

Cep telefonundan internet paylaşmak da artık ücretli oldu
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Cep telefonu faturalarında yeni bir dönem başladı. Ekonomik darboğazla mücadele eden GSM şirketleri artık internet paylaşımında da ücret alıyor.

Tüm operatörlerin ortaklaşa verdiği bir karar olarak konuşulan bu adıma dair ilk paketlerini ise Turkcell duyurdu. Ülkemizin en büyük GSM operatörlerinden olan Turkcell, 15 Ocak tarihinden itibaren akıllı telefonunuzdaki mobil veriyi paylaşma özelliğine kota ve ücret getireceğini duyurdu.

Turkcell hatlı cep telefonunu hotspot noktası olarak kullanan kişiler 9 TL ücret ödeyecekler. Şirket iki tip paket çıkardı. Bu paketlerin birinin ücreti 9 TL, bir diğerinin ise 19 TL. 9 TL'lik pakette bir yıl taahhüt vererek 2 GB'lık interneti paylaşabiliyorsunuz. 19 TL ücreti olan pakette ise aylık olarak 2 GB internet paylaşımı yapılıyor.

Sadece hotspot / tethering (hotspot özelliği olan akıllı telefonlardan WiFi’a bağlanma özelliği olan cihazlara internet paylaşımı) kullanımlarında geçerli 2 GB internet içeriyor.

Turkcell’in 15 Ocak itibariyle yapacağı değişiklik ile birlikte internet paketinizin tamamını değil sadece 2 GB‘lık kısmını ücretsiz bir şekilde diğer cihazlarla paylaşabileceksiniz. Bu uygulama ile birlikte Turkcell, aylık internet paylaşımını 2 GB ile sınırlamış oldu.

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