Devletin yurtdışından getirilen telefonlardan ne kadar kazandığı belli oldu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yapılan yüzde 300 zamla kayıt ücretleri bin 500 TL’ye ulaşan yurtdışından getirilen telefonlara ilişkin gelirleri sordu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan’ın yanıtı, her yıl yapılan zamlarla birlikte yarım milyar TL gelir elde edildiğini gösterdi.

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cavit Turhan, e-devlet ve abone kayıt merkezlerinden yapılan cep telefonu kayıt işlemleri sonucunda, dört yılda 2 milyon 611 bin 213 telefonun kayıt altına alındığını bildirdi.

Kayıt ücretinin 138 TL olduğu 2016 yılında 711 bin 67 telefon getirildiğini ifade eden Bakan Turhan, bu sayının kayıt ücretinin 149 TL olduğu 2017 yılında 812 bin 992, 170 TL olduğu 2018 yılında ise 864 bin 146 olduğunu açıkladı. Turhan, en düşük kayıt ücretinin 618 TL, en yüksek kayıt ücretinin bin 500 TL olduğu 2019 yılının ilk sekiz ayında ise 223 bin 8 telefonun kayıt altına alındığını ifade etti.

Bakan Cahit Turhan’ın açıkladığı rakamlara göre, yurtdışından getirilen telefonlardan devletin kasasına giren toplam tutar 503 milyon 986 bin TL. Telefonlar için yurttaşlar tarafından 2016 yılında 98 milyon 127 bin 246 TL, 2017’de 121 milyon 135 bin 808 TL, 2018’de 146 milyon 904 bin 802 TL ve bu yıl 137 milyon 818 bin 944 TL ödeme yapıldı.



