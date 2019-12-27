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  4. 27 Aralık 2019 13:36

Dikkat! Whatsapp 2020'den sonra bu telefonlarda çalışmayacak!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2020 yılı itibariyle destek vermeyeceği platformları ve cihazları paylaştı. Buna göre Windows Phone cihazları 1 Ocak'tan itibaren desteklenmeyecek.

Dikkat! Whatsapp 2020'den sonra bu telefonlarda çalışmayacak!
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Yıllar geçtikçe artık eskiyen akıllı telefonlar da birçok yazılımın desteğini kaybediyor. Bunlardan biri de WhatsApp. Şirket, bir blog yazısında aşağıda yer alan platformlardan erişim sağlayanların artık WhatsApp’ta yeni bir hesap açamayacağını veya var olan hesaplarını doğrulayamayacaklarını duyurdu:

- Android 2.3.7 Gingerbread ve önceki sürümler (1 Şubat 2020’den itibaren desteklenmeyecek) - iOS 8 ve önceki sürümler (1 Şubat 2020’den itibaren desteklenmeyecek) WhatsApp tarafından paylaşılan blog yazısında yer alan bilgi, teorik olarak uygulamanın kullanımını tamamen limitlemiyor. Yalnızca bu platformları kullanan bazı kullanıcılar uygulamanın bazı özelliklerine erişim sağlayamayacak hale geliyor. Fakat Windows Phone kullanıcıları için bu durum çok daha kötü.

WhatsApp, Windows Phone cihazlarının 1 Ocak 2020’den itibaren herhangi bir WhatsApp desteğine sahip olmayacağını açıkladı. Yani bir zamanlar popüler olan Nokia Lumia serisini hâlâ kullanıyorsanız, belirtilen tarihten itibaren WhatsApp kullanamayacaksınız.

Özet olarak eğer şu anda Android 4.0.3 ve sonraki sürümleri, iOS 9 ve sonraki sürümleri veya KaiOS 2.5.1 ve sonraki sürümleri kullanıyorsanız, endişe etmenize gerek yok. Fakat daha önceki sürümleri kullanan bir kullanıcıysanız WhatsApp kullanmayacaksınız.

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