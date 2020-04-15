Facebook ve Instagram'da beklenen özellik geldi

Bugün itibarıyla, Türkiye’deki Facebook ve Instagram kullanıcıları kişisel videolarında müzik paylaşabilecek, Instagram ve Facebook Hikayeleri için müzik çıkartmaları ve şarkı sözleri de dahil olmak üzere çeşitli kreatif araçlara erişebilecek ve Facebook profillerine şarkı ekleyebilecekler. Facebook’un müzik yayıncılığı toplulukları ve kuruluşlarının yanı sıra Türkiye’deki plak şirketleri ve distribütörlerle yaptığı yeni ortaklıklar sayesinde hayata geçirilen bu özellikler, insanların Facebook uygulamalarında müzik üzerinden bağlantı kurmalarını ve kendilerini ifade etmelerini sağlayacak. Bu özellikler:

Facebook ve Instagram Hikayelerinde Müzik Çıkartmaları ve Şarkı Sözleri: Türkiye’deki insanlar artık 39 milyon şarkıdan oluşan şarkı kütüphanesinden arama yaparak hikayelerinde paylaştıkları fotoğraflara ve videolara müzik ekleyebilecek. Eğer paylaşılan şarkının sözleri de mevcutsa, şarkı sözleri otomatik olarak hikayede belirecek ve kullanıcılar bu sözlerin animasyonunu ve yazı stilini değiştirerek çıkartmalara benzer şekilde döndürebilecek ve boyutunu ayarlayabilecek.

Profilde Müzik: Türkiye’deki insanlar aynı zamanda Facebook profillerindeki yeni müzik alanına müzikli videolar ekleyebilecek ya da profillerinin en üstüne istedikleri şarkıyı sabitleyebilecek.

Müzik Soruları Çıkartması: Kullanıcıların arkadaşları, soru çıkartmasına müzik kütüphanesinden seçtikleri bir şarkı ile cevap verebilecek ve bu cevaplar hikayelerde paylaşılabilecek. Şarkı paylaşmak, arkadaşlarla bağlantı kurmak için her zaman güzel bir yoldu. Şimdiyse kullanıcılar Instagram Hikayeler üzerinden bir şarkı listesi oluşturmak ya da ruh hallerini ifade etmek için fikir alışverişinde bulunabilecekler.

Yeni özelliklerle ilgili konuşan Facebook Uluslararası Müzik Yayıncılığı Direktörü Anjali Malhotra, şöyle dedi:

“Facebook ve müziğin çok özel bir ortak noktaları var: her ikisi de -özellikle bu zor zamanlarda- insanları bir araya getirerek bireysel ifadeye olanak sağlıyor. Birçok insanın kendilerini ifade etmelerini ve başkalarıyla bağlantı kurmalarını sağlayan müziğin, aynı zamanda Türkiye’deki topluluğumuzun en büyük tutkularından biri olduğunun farkındayız. Bu sebeple, Türkiye’deki müzik sektörünün önde gelen plak şirketleriyle işbirliği yaparak ülkedeki insanların müzik özelliklerine kavuşmasını sağladık. Böylece, Türkiye’deki insanların evde kaldıkları süreçte platformlarımız üzerinden farklı şekillerde paylaşım yapmalarını, birbirleriyle bağlantı ve iletişim kurmalarını ve eğlenmelerini sağlayacağız.”



