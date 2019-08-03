Facebook, WhatsApp ve Instagram birleşiyor !

WhatsApp from Facebook ve Instagram from Facebook geliyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan antitröst incelemeleri sürerken böyle bir karar alan Facebook yönetimi, kendisine göre var olan kafa karışıklıklarını ortadan kaldırmayı arzuluyor. İsmini vermeyen bir Facebook sözcüsü, yaşanan gizlilik ve veri skandallarına rağmen bu işlemden umutlu.

Instagram from Facebook ve WhatsApp from Facebook uygulamaları ile Facebook’un parçası olan ürün ve hizmetler konusunda daha net olacaklarını söyleyen sözcünün bu planı aslında yeni değil. Teknoloji yazarı ve uygulama analisti olan Jane Manchun Wong, geçtiğimiz Mayıs ayında bu planı keşfetmişti.

Mayıs ayında pek de gündemde olmayan bu atılım, henüz bu aşamaya gelmemişti. Artık çalışanların da bilgilendirildiği bu projeden geri dönüş olmayacağı söyleniyor. Bu hamle ile beraber Facebook, kendisini merkeze koymuş olacak.

Yeni stratejisi ile hem Instagram’ı hem de WhatsApp’ı uygulama kullanımı açısından da kanatları altına alacak olan Facebook, sahibi olduğu markaların güçlerini medyadaki kötü imajını düzeltmek adına kullanmak istiyor. Bu ikili ne zaman isim anlamında Facebook’a katılacak belli değil.

