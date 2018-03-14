CANLI MAÇ BEŞİKTAŞ - BAYERN MUNIH / ŞENOL GÜNEŞ'TEN SÜRPRİZ KADRO !
TIR kuyruğu uzadıkça uzadı: 23 kilometre boyunca...
TIR kuyruğu uzadıkça uzadı: 23 kilometre boyunca...
Meteorologdan İstanbullulara önemli uyarı
Meteorologdan İstanbullulara önemli uyarı
İngiltere 23 Rus diplomatı sınır dışı ediyor
İngiltere 23 Rus diplomatı sınır dışı ediyor
Afrin'de 8 köy ve 2 kritik nokta temizlendi
Afrin'de 8 köy ve 2 kritik nokta temizlendi
Taksim'de gergin anlar ! Gözaltılar var
Taksim'de gergin anlar ! Gözaltılar var
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı için flaş gelişme
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı için flaş gelişme
Hakkari ve Van'dan peş peşe acı haber !
Hakkari ve Van'dan peş peşe acı haber !
Trabzon'da hareketli dakikalar ! Uçak acil iniş yaptı
Trabzon'da hareketli dakikalar ! Uçak acil iniş yaptı
  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Mobil
  4. 14 Mart 2018 16:51

Fitbit Versa Tanıtıldı

Fitbit, yeni akıllı saati Versa’yı tanıttı. Dikkat çekici tasarıma, özelliklere ve fiyata sahip olan akıllı saat rakiplerini zorlayacak gibi gözüküyor.

Fitbit Versa Tanıtıldı
A+ A-

Görülüyor ki Fitbit, Ionic‘te yapılan hatalardan ders alarak bu hataları   düzeltmek için Versa’yı hazırlamış. Rakibi Apple Watch’a göre 50 dolar seviyesinde fiyat farkı olan Versa 200 dolar satış fiyatı ile Nisan ayında satışa çıkacak.

Fitbit Ionic‘e göre daha ucuz olan Fitbit Versa, Ionic’e göre daha ince bir alüminyum kasa içinde, 4 gün dayanan şarj süresi, kalp atış sensörü, 50 mt suya dayanıklılık, yüzlerce arayüz, Siyah, gümüş, roze altın renk seçeneği, çeşitli kayış alternatiflerine sahip olacak.

Fitbit OS 2.0 ile sunulacak olan akıllı saat, kadınlara özel olarak bazı seçenekleri de barındıracak. Android işletim sistemine sahip cihazlar ile kullanıldığında saat üzerinden mesajlara cevap verebilme, Fitbit Pay ve NFC ile hızlı ödeme gerçekleştirebileceksiniz.

 

TeknoEkip.com

fitbit versa
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM