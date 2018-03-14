Fitbit Versa Tanıtıldı

Görülüyor ki Fitbit, Ionic‘te yapılan hatalardan ders alarak bu hataları düzeltmek için Versa’yı hazırlamış. Rakibi Apple Watch’a göre 50 dolar seviyesinde fiyat farkı olan Versa 200 dolar satış fiyatı ile Nisan ayında satışa çıkacak.

Fitbit Ionic‘e göre daha ucuz olan Fitbit Versa, Ionic’e göre daha ince bir alüminyum kasa içinde, 4 gün dayanan şarj süresi, kalp atış sensörü, 50 mt suya dayanıklılık, yüzlerce arayüz, Siyah, gümüş, roze altın renk seçeneği, çeşitli kayış alternatiflerine sahip olacak.

Fitbit OS 2.0 ile sunulacak olan akıllı saat, kadınlara özel olarak bazı seçenekleri de barındıracak. Android işletim sistemine sahip cihazlar ile kullanıldığında saat üzerinden mesajlara cevap verebilme, Fitbit Pay ve NFC ile hızlı ödeme gerçekleştirebileceksiniz.