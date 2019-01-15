Galaxy S10X'in Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Beklenen Galaxy S10 ile tanışmamıza çok az bir zaman kala; S10E (S10 Lite), S10 ve S10+ modellerinin yanında 5G'li bir Galaxy S10 tanıtacağı ortaya çıktı.

Fiyatlara baktığımızda S10E'nin fiyatı 700 dolardan başlayacağı biliniyor ancak ara modellerin fiyatları ise henüz bilinmiyor. Sunulması beklenen 5G'li modelin fiyatınınsa 1424 dolar olacağı düşünülüyor. Samsung'un 20 Şubat'ta San Francisco'da gerçekleştireceği Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan S10E, S10 ve S10+'ın 8 Mart 2019'da satışa sunulması, S10X ise 29 Mart 2019 da satışa çıkması bekleniyor.

S10X'in dört arka, iki ön olmak üzere toplamda 6 adet kameraya sahip olması, 10GB RAM ve 1TB'a kadar depolama seçeneği sunması, 5000mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Cihazın 6.7 inçlik dev bir ekrana sahip olması ile birlikte Samsung'un geliştirdiği Exynos 5100 5G modemiyle S10X, dünyanın ilk 5G'li telefonlarından biri olacak.

Galaxy S10X'in Tüm Teknik Detayları

6.7" Super AMOLED ekran

4 arka, 2 ön kamera

10/12 GB RAM

512 GB/1 TB depolama seçenekleri

Exynos 5100 5G modem

5000 mAh batarya

Çıkış Tarihi: 29 Mart 2019

Fiyatı: $1400-$1600