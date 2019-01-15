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  4. 15 Ocak 2019 22:02

Galaxy S10X'in Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Samsung'un Galaxy S10 ailesi için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Şimdi de 5G'li S10X'in detayları ortaya çıktı.

Galaxy S10X'in Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu
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Beklenen Galaxy S10 ile tanışmamıza çok az bir zaman kala; S10E (S10 Lite), S10 ve S10+ modellerinin yanında 5G'li bir Galaxy S10 tanıtacağı ortaya çıktı.

Fiyatlara baktığımızda S10E'nin fiyatı 700 dolardan başlayacağı biliniyor ancak ara modellerin fiyatları ise henüz bilinmiyor.  Sunulması beklenen 5G'li modelin fiyatınınsa 1424 dolar olacağı düşünülüyor. Samsung'un 20 Şubat'ta San Francisco'da gerçekleştireceği  Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan S10E, S10 ve S10+'ın 8 Mart 2019'da satışa sunulması, S10X ise 29 Mart 2019 da satışa çıkması bekleniyor.

S10X'in dört arka, iki ön olmak üzere toplamda 6 adet kameraya sahip olması, 10GB RAM ve 1TB'a kadar depolama seçeneği sunması, 5000mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Cihazın 6.7 inçlik dev bir ekrana sahip olması ile birlikte Samsung'un geliştirdiği Exynos 5100 5G modemiyle S10X, dünyanın ilk 5G'li telefonlarından biri olacak.

Galaxy S10X'in Tüm Teknik Detayları

6.7" Super AMOLED ekran
4 arka, 2 ön kamera
10/12 GB RAM
512 GB/1 TB depolama seçenekleri
Exynos 5100 5G modem
5000 mAh batarya
Çıkış Tarihi: 29 Mart 2019
Fiyatı: $1400-$1600

TeknoEkip.com

samsung , Galaxy S10X
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