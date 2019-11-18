Gece boyunca telefonla oynayan kişi kör oldu

Çin'de tüm gece telefonuyla oyun oynayan bir adamın tek gözü geçici olarak kör oldu. Doktorlar adamın gözünü ameliyatla kurtardı. Bütün gece telefonuyla oyun oynadıktan sonra ertesi gün uyanan adam sol gözünün görmediğini fark etti.

Doktorlar hastanın yüksek tansiyon nedeniyle göz damarlarından birinin patladığını ve bunun da kanamaya yol açtığını söyledi. Hastayı ameliyata alan doktorlar retina üzerinde lazerle ameliyat gerçekleştirdi. Operasyon yapilan gözün yaklaşık 1 ay sonra görebileceği kaydedildi. (NTV)

