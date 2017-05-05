Gmail, Android cihazlar için güncellendi

Tamamen Google tarafından sunulan mail servislerinden biri olan Gmail, son dönemde dünya üzerinde en çok kullanılan servis haline geldi. Sadece web tarayıcılar üzerinden değil bunun yanında özellikle Android’in resmi mail servisi olmasıyla beraber uygulama bazında da en çok kullanılan servislerden biri olan Gmail bu yönüyle sürekli olarak güncellemelerde alan bir servis olarak biliniyor. Sürekli yeni güncellemeler alan servisin son olarak Android sürümü için yeni bir güncelleme yayınlandı.

Yayınlanan yeni Gmail güncellemesi ise Android uygulamasında ciddi değişiklikleri de ortaya çıkarmış oldu. Bir süredir tartışma konusu olan güvenli konusunu da ele alan Google’ın yeni güncellemesinde Android sürümlerine ne gibi özellikler eklediğine daha detaylı bakalım. Öyle ki teknoloji devi bu kez hem gelen eleştirilere cevap oluşturacak hem de Gmail’i daha kullanışlı hale getirecek bir sistem oluşturmuş. İşte yeni güncellemenin merak edilen tüm kullanım detayları ve yenilikleri.

Yeni Tasarımdan Mobil Versiyonda Nasibini Alıyor



Bir süre önce Google Gmail servislerine giriş bölümünde mini değişikliklere gitmişti. Yeni değişim döneminde markanın giriş sisteminde arayüz değişiklikleri yapılmış ve Gmail çok daha kullanışlı hale getirilmişti. Giriş ekranında yaşanan değişimler artık mobil servislerde de karşımıza çıkıyor. Android güncellemesinden sonra ana ekranda mini tasarım iyileştirmeleri yapılmış durumda.

Tabi ana tasarımın değişmediğini de belirtmek gerekiyor. Bunun dışında simgelerin çerçevelerinde de yenilenmeler göze çarpıyor. Gmail tasarım değişiklikleri bir yana dursun bunun dışında kullanıcıların Android Gmail sürümünde performans iyileştirmeleri de aldığını belirtelim. Özellikle resim yükleme ve maile eklenti yükleme sırasında yaşanan sorunların tamamen önüne geçiliyor. Yeni Android sürümünde sistem çökmelerinin de tamamen ortadan kaldırılmış durumda. Gmail Android güncellemesinden sonra sisteme gelen tek ayrıcalıklarda bunlar değil.

Gmail Güncellemesi İle Güvenlik Sorunları Ortadan Kalkıyor



Son dönemde Gmail servislerini tehdit eden ciddi bir güvenlik açığı ortaya çıktı. Gmail phishing virüsü olarak öne çıkan bir yazılım kullanıcıların maillerine gelen bir linkle tıklamaları sonrasında kullanıcıların tüm verilerini çeken bir virüs olarak ortaya çıkmıştı. Yaşanan güvenlik sorununun doğrudan Gmail servisleri içerisinde oluşması nedeniyle engellemenin de oldukça zor olduğu bir sorun olarak biliniyordu.

Spam mesaj sorunlarının oluşmasına neden olan ve kullanıcı bilgilerini çalma gibi sorunlara neden olan sahte mail sorunları sonunda yeni güncellemeyle ortadan kaldırılıyor. Gmail güncellemeleri sonrasında Spam mesajlar geldiği an mesaja girmeden Google sizi mesajın tehlikeli olduğu yönünde uyarıyor. Yeni Gmail Android güncellemeleri tüm bu özellikleriyle yayındı.