Google Drive'a Touch ID ve Face ID desteği

Google salgınla birlikte çalışma takviminde bir takım değişikliklere gitti. Ancak bu durum servislere ve uygulamalara gelen yenilikleri engellemedi. Son gelişmelere göre Google Drive'a bir süredir beklenen bir özellik eklendi. Artık Google Drive'da iPhone ve iPad için Face ID ve Touch ID desteği var. Böylece iOS ve iPadOS kullanıcıları için güvenlik artırılmış oldu.

Güncellemeyle birlikte başka bir uygulamaya geçer geçmez Gizlilik Ekranı'nın hemen etkinleştirilmesini seçmek mümkün. Drive'a geri döndüğünüzdeyse Face ID ve Touch ID ekranı açılacak. Bununla birlikte Gizlilik Ekranı'nın tamamen kusursuz olmadığını belirtmekte fayda var. Google, etkinleştirdiğiniz ayarlar ekranında belirli Siri işlevlerini, Dosyalar uygulamasıyla paylaşılan dosyaları, Fotoğraflar uygulamasıyla paylaşılan fotoğrafları ve diğer sistem işlevlerini koruyamayacağı konusunda uyarıyor.

Google, söz konusu özelliği ilk olarak geçtiğimiz ay duyurmuştu ancak özelliğin daha yeni geniş kapsamlı bir şekilde kullanıma sunulduğu görülüyor. Google Drive uygulaması, birkaç yıl önce şifre koruması denemelerine tabi tutulmuştu. Bu nedenle çok sayıda kullanıcının günlük hizmetinde olan platformun standart PIN koduna ek olarak yeni bir güvenlik önlemine daha sahip olduğunu görmek güzel bir gelişme olsa gerek.

Gizlilik Ekranı, hassas dosyaları 'meraklı' gözlerden korumak için Face ID veya Touch ID kullanan yeni bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Güncellemeye hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri de dâhil edildi. Bulut depolama hizmetinde dosyaların artık daha güvende olacağını söyleyebiliriz. (Webtekno)