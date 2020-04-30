Google o uygulamanın da fişini çekti

Google daha önce birçok uygulamanın fişini çekti malumunuz. Bunlardan bazıları kullanıcılar için oldukça önemli bir yere sahipken, bazıları da hiçbir şekilde kullanıcılara ulaşamadı. Fakat Google'ın Shoelace'ın hikayesi diğerlerinden biraz farklı. Çünkü onun Google mezarlığına gitmesinin nedeni koronavirüs.

Google mezarlığı büyüyor. Daha önce birçok uygulamayı kullanımdan kaldıran Google, bir uygulamasını daha Google mezarlığına yolladı.

Business Insider'da yer alan habere göre Google'ın 1 yıl önce kullanıma sunduğu Shoelace uygulaması artık kullanılamayacak. Çünkü Google uygulamanın kaldırılması gerektiğine karar vermiş durumda.

İnsanların yakındaki diğer kişilerle sosyalleşebileceği uygulama Shoelace'ın hikayesi Google'ın kullanımdan kaldırdığı uygulamalardan biraz farklı.

Zira, Google'ın bu kararının arkasında şirket içi hesaplamalar değil, koronavirüs var.

Koronavirüs nedeniyle sosyalleşemediğimiz, sosyal mesafeye dikkat ettiğimiz şu günlerde Shoelace'ın kullanımı da git gide azaldı.

Henüz 1 yaşında olan uygulama, kullanıcılardan istediği trafiği alamayınca Google tarafından fişi çekildi.