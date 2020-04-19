Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin !

Google telefondan silinmesi gereken uygulamaları açıkladı ve kullanıcılar için önemli uyarılarda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "Bu uygulamaları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı.
İşte Google'ın uyarıları doğrultusunda mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar:
Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.
Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizin çalınma riski bulunuyor.
SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizin çalınma riski bulunuyor.
Silmeniz gereken diğer uygulamalar:
Pro Camera Beauty
Art Effect
Cartoon Art Photo
Emoji Camera
Art Filter
Artistic effect Filter
Art Effect
Beauty Camera
Selfie Camera Pro
Wallpapers HD
Horizon Beauty Camera
Super Camera
Art Effects for Photo
Awesome Cartoon Art
Art Filter Photo
Art Editor
Art Filter Photo Effects
Cartoon Effect
Cartoon Art Photo Filter
Photo Editor
Magic Art Filter Photo Editor
Fill Art Photo Editor
Art Flip Photo Editing
Cartoon Art Photo
Prizma Photo Effect
Art Filter Photo Editor
Pixture
Photo Art Effect
Cartoon Photo Filter
Haber3.com'a Google'da abone olun