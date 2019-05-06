Google'ın yeni telefonunun özellikleri belli oldu

7-9 Mayıs tarihlerinde Kaliforniya'da gerçekleştirilecek Google I/O etkinliğinde resmen duyurulması beklenen yeni Google telefonları, böylece bir gün öncesinden dünyanın karşısına çıkmış oldu.

Google Pixel 4 modeli öncesi daha çok bir geçiş telefonnu olan Google Pixel 3a XL, 6 inç'lik bir ekrana sahip olacak. 64 GB'lık depolama kapasitesine sahip olan telefonda 4 GB RAM yer alıyor.

Qualcomm'un Snapdragon 670 işlemcisinden güç alan cihaz, standart kabul edilen 3.5 mm kulaklık girişini de üzerinde bulunduracak.

Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL olmak üzere iki model halinde satışa sunulması beklenen telefonlardan Pixel 3a 399 dolardan, Pixel 3a XL ise 479 dolardan alıcısıyla buluşacak.