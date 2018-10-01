Huawei P20 Pro'nun fiyatı yükseldi

2018 yılının en dikkat çeken telefonlarından biri olan Huawei P20 Pro modelini henüz satın almayanlar için üzücü bir haberimiz var! Son dönemde artan telefon fiyatlarına Huawei’de katıldı ve Huawei P20 Pro fiyatı yükseldi.



Son dönemde, özellikle de amiral gemilerinde çok ciddi fiyat artışları söz konusu. iPhone X ve Galaxy Note 9 modelleri ile iyice dikkat çeken bu fiyat artışlarına P20 Pro modeli de katıldı.

FİYAT 6.999 TL'YE ÇIKTI

Piyasaya çıktığında, 5000 TL barajında satışa çıkan Huawei P20 Pro, 1 Ekim tarihinden itibaren zincir teknoloji mağazalarında 6.999 TL olarak listelendi.

Fiyat artışından etkilenmeden Huawei P20 Pro satın almak isteyenler için en iyi fiyatları araştırdık

Huawei P20 Pro teknik özellikleri:

Kalınlık / Ağırlık: 7.8 mm / 180 gr

IP67 (30 dakika 1.5 metre derinliğinde suya kadar dayanıklı), parmak izi okuyucu, yüz tanıma

Ekran: 6.1 inç OLED 1080 x 2240 px, 408 ppi, yüzde 80 ekran kasa oranı, 18.7:9 ekran oranı

İşlemci: Huawei Kirin 970 4×2.4 GHz Cortex-A73 + 4×1.8 GHz Cortex-A53

GPU: Mali-G72 MP12

RAM: 6 GB

Hafıza: 128 GB

İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo + EMUI 8.1

Arka kamera: 40 Megapiksel RGB + 20 Megapiksel Monochrome + 8 Megapiksel Telephoto

Batarya: 4000 mAh – 4.5A , 5A Hızlı Şarj (30 dakikada %50)