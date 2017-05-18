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  4. 18 Mayıs 2017 23:21

İkinci el telefonlarda ByLock tehlikesi

İkinci el telefonlarda FETÖ'nün iletişim kurduğu ByLock programı tehlikesi bulunuyor...

İkinci el telefonlarda ByLock tehlikesi
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15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan FETÖ soruşturmalarında, örgüt üyelerinin kendi aralarında haberleşmek için kullandığı Bylock programı büyük yer tutuyor. 

Yürüyen soruşturmalarda Bylock kullandığı tespit edilen kişiler gözaltına alınıyor, çoğunlukla da tutuklanıyor. 

Bylock ile ilgili yürüyen bir diğer tartışma da, ikinci el olarak satın alınan telefonların içerisinde programın kurulu olup olmadığı tartışması. 

Konuyla ilgili katıldığı bir "cihaz güvenliği" panelinde konuşan Utku Kalı, satın alınan ikinci el telefonlarda Bylock programının yüklü olabileceğini ifade etti. Kalı, mağduriyetler yaşanmaması için satın alınan ikinci el telefonların kullanılmaya başlamadan önce sıfırlanması gerektiğini söyledi. 

bylock , telefon , ikinci el