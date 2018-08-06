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  4. 06 Ağustos 2018 18:18

İnanılır gibi değil ! Tinder uygulamasıyla öyle birşey yaptı ki...

İngiltere'nin kısa süre önce ABD'den satın aldığı F-35 Lightning II savaş uçaklarına ait gizli bilgilerin arkadaşlık uygulaması Tinder üzerinden bir hackerın eline geçtiği belirtildi.

İnanılır gibi değil ! Tinder uygulamasıyla öyle birşey yaptı ki...
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Daily Mail haberine göre kimliği belirsiz bir hacker, Tinder'da İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde (RAF) görevli bir kadın pilotla tanıştı ve hesabını hackledi. Bu hesap üzerinden diğer İngiliz pilotlarla iletişim kuran hacker, F-35'ler hakkındaki gizli bilgileri ele geçirdi.

Daily Mail, kadın pilot hesabının hacklendiğini bildirse de F-35'lerle ilgili gizli bilgilerin bir kısmı ifşa olduğunu aktardı.

KRALİYET HAVA KUVVETLERİ DOĞRULADI

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri, F-35'lere ilişkin bilgilerin üçüncü tarafların eline geçtiğini doğruladı.

İngiltere ve ABD, F-35 programı kapsamında 9 milyar poundluk anlaşma yapmıştı. Anlaşmada teslim edilmesi öngörülen toplam 135 F-35 uçağının ilk partisi olan 48 uçak, haziran ayında İngiltere'ye ulaşmıştı.


 

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