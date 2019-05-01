Instagram beğenileri gizlemeye hazırlanıyor

Teknoloji haberleri sitesi The Verge’de yer alan habere göre, Instagram paylaşımlardaki beğenileri gizleyecek.

F8 Geliştirici Konferansı’nda değinilen politika ile Instagram’ın, kullanıcılara, “yalnızca paylaştığınız fotoğraf ve videoların niteliğine odaklanın, kaç beğeni aldığına değil” mesajı verdiğine dikkat çekildi.

Yeni düzenlemeye göre gönderilerin kaç beğeni aldığını sadece paylaşımı yapan hesap sahibi görecek.

İlk olarak Kanada’da hayata geçirilmesi planlanan uygulamanın ilerleyen süreçte diğer ülkelerde de görüleceği açıklandı.

