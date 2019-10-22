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  4. 22 Ekim 2019 13:07

Instagram filtrelerini kullananlara kötü haber

Dünyanın en çok indirilen sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, bünyesinde bulunan bazı filtreleri kaldırma kararı aldı.

Instagram filtrelerini kullananlara kötü haber
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Instagram, kullanıcılara kötü yönde tesir eden bir dizi filtrenin sonunu getiriyor. Özellikle de hikayeler üzerinde yapılabilen ve paylaşmadan önce kullanıcıların kullanabileceği pek çok filtre bulunuyor. Ancak Fix Me, Beautiful Face, HolyBucks ve Plastica gibi bazı filtreler var ki özellikle gençleri olumsuz yönde etkiliyor, onlarda 'mükemmel vücut algısı' yaratıyor.

Bu filtrelerin aktif hale gelmesiyle pek çok geri bildirim alan ve kullanıcıların bu yönde şikayetlerini dikkatle dinleyen şirket ise Spark AR altında hayatımıza giren bir dizi filtreyi ortadan kaldırmaya hazırlanıyor.

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instagram , filtre
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