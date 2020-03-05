  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Mobil
  4. 05 Mart 2020 23:17

Instagram, Whatsapp ve Facebook'taki özellik Twitter'a geliyor

Snapchat uygulamasıyla başlayan daha sonra diğer uygulamalara taşınan 'hikaye' özelliği Twitter'a da geliyor. Şirket, bu özelliği ilk olarak Brezilya'da denemeye açtı.

Instagram, Whatsapp ve Facebook'taki özellik Twitter'a geliyor
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Şirket, Brezilya’da başlayan ve kullanıcıların sosyal ağına ilk kez geçici içerik göndermesine izin veren 'Fleets' adlı yeni bir paylaşım formatını denemeye başlayacağını duyurdu.

'Fleets'ler, tweetlerden farklı olarak beğeni, yanıt veya retweet alamayacak ve 24 saat sonra tamamen yok olacak. 'Herkese açık' profillerin 'fleets'leri o profili takip etmeseniz bile görüntülenebilecek.

İlk olarak Snapchat tarafından popüler hale getirilen 'hikâyeler' biçimi Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube gibi sosyal medya platformalarında kullanılıyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
twitter , hikaye , story
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM