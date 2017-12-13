Instagram'a ''hashtag takip etme'' özelliği

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, aldığı güncellemeyle yeni bir özelliğe daha kavuştu. Kullanıcılarına güncellemelerle yeni özellikler sunan Instagram, bu defa da "hashtag takip etme" özelliğini aktifleştirdi.

INSTAGRAM'A HASHTAG TAKİP ETME ÖZELLİĞİ



Özellikle Facebook tarafından satın alındıktan sonra hızlı bir şekilde gelişen ve bu gelişimin karşılığını da artan kullanıcı sayısıyla alan Instagram, bir yeni özellikle daha kullanıcısının karşısına çıkıyor.



Sosyal medya siteleri ile hayatımıza giren "hashtag" kelimesi, günlük hayatımızda önemli bir konumda bulunuyor. Birçok kullanıcı, sosyal medya paylaşımlarının daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için "hashtag" kullanımında bulunuyor.

Instagram da bilindiği üzere çıktığı günden beri hashtag kavramına destek veren bir uygulama ve Instagram kullanıcıları da hashtag'leri oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. Bu durumun farkında olan Instagram da, yeni güncellemeyle hashtag takip etme özelliğini devreye soktu.



Bundan böyle Instagram üzerinde kullanıcılar bir hashtag'i takip edebilecek ve ana sayfasında o hashtag'e gönderilen fotoğrafları, hikayeleri ve videoları görüntüleyebilecek. Keşfet bölümü üzerinden bir hashtag araması yapıldıktan sonra açılan pencerede ilgili hashtag'i takip etmek için butona dokunmak yeterli olacak.



Hashtag özelliğini duyuran Instagram, aynı ve benzer ilgi alanlarına sahip kullanıcıların daha kolay bir şekilde birbirleriyle irtibata geçmesi konusunda ilk adımlardan birini attığını belirtti. Bu açıklama da Instagram'ın önümüzdeki günlerde yeni güncellemelerle karşımıza çıkabileceğinin işaretçisi olabilir.