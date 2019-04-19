Instagram'da doğru filtreler için püf noktaları

Başarısız bir kayıt, en fazla miktarda işlem yapılsa bile kaydedilemez. Mükemmel bir Instagram gönderisinin ön koşulu en yüksek kalitede bir fotoğraf olduğundan, uygulamada düzenleme yapmadan önce fotoğrafın birinci sınıf olması gerekir.

İyi olan, Instagram için başarılı fotoğraflar çekmek için profesyonel bir fotoğrafçı olmanıza gerek kalmamasıdır. İhtiyacınız olan tek şey bir akıllı telefon ve bundan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi öğrenmek için biraz meraktır.

Fotoğrafını Instagram’a Yükle

Uygun bir fotoğraf bulduysanız, bir sonraki adımda Instagram’a yükleyin. Bunu yapmak için, Instagram uygulamasını açın ve ekranın altında ortalanmış olan artı simgesine dokunun.

Bir Filtre Seçin

Bir fotoğrafı düzenlemede ilk adım her zaman bir filtre seçmek olmalıdır. Bunu yapmak için, bireysel filtreleri deneyebilir, kısa bir liste oluşturabilir ve daha sonra size en uygun filtreyi seçebilirsiniz. Her ne kadar bu prosedür basit olsa ve iyi çalışsa da, genel amaçlarının ne olduğunu anlamak için çeşitli filtrelere daha yakından bakmanız önerilir.

İşte ortak filtrelerden bir seçim ve bunlarla ne gibi bir etki yaratabileceğinize dair kısa bir açıklama.

Lark: Bu filtre mavileri ve yeşillikleri yoğunlaştırırken kırmızıları azaltır. Manzaralar için ideal.

Moon: Bu, fotoğraflarınızdaki gölgeleri artıran ve onlara canlı bir vintage görünüm veren siyah beyaz bir filtredir.

Crema: Bu filtre renkleri de bozar ve fotoğraflarınıza kremsi, eski bir görünüm verir.

Valencia: Bu filtre ile daha sıcak renkler yaratabilirsiniz. Fotoğraflar çok solmadan renkler olmadan antik bir dokunuş elde eder.

X Pro II: Bu filtre size zengin, renkli fotoğraflar verir. Karanlık köşeler fotoğraflarınıza belirli bir drama kazandırır.

Lo-Fi: Bu filtre doygunluğu arttırır ve renkleri ve gölgeleri yoğunlaştırır. Yemek fotoğrafları için çok uygundur.