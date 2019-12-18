Instagram'da yeni tehdidin adı: Çekiliş var !

Sosyal medya üzerinden yapılan çekilişler gün geçtikçe artıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından izin alınmadan yapılan çekilişler için uyarıda bulunan MPİ Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, “İdaremizce izin verildiğini gösteren tarih, sayı bulunmayan ve izin alınmadan yürütülen bu çekilişlere, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına rağbet gösterilmemesi gerekiyor” dedi.

Uçar, son dönemde firmalar, ünlü isimler ve internet fenomenleri tarafından Instagram başta olmak üzere sosyal medya üzerinden hediye vaadiyle düzenlenen çekilişlerde yaşandığı belirtilen mağduriyetler hakkında, “Sosyal medya yeni bir mecra, burada yapılan çekilişlerde de yoğun artış yaşanıyor. İdare olarak biz de mevzuatımızı güncel teknolojik gelişmelere uyarlamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. İdare olarak bu konuda gereken yetkimiz var. Sosyal medyada yapılan çekilişler de bizim yönetmeliğimize tabi. Yani çekiliş yapmak isteyen sosyal medya fenomenleri, bize başvurarak bu yönetmelik kapsamında idarenin değerlendirmesini almak zorundadır”

Vatandaşların, çekilişte kazandığı hediyenin gelmemesi ya da karşılığında ücret istenmesi gibi mağduriyetler yaşadığına işaret eden Uçar, aynı zamanda sosyal medya ismiyle kişinin gerçek ismi arasında farklılık olduğu için gerçek hediye sahibini tespitte sorunlar yaşandığını söyledi.

MPİ Genel Müdürü Uçar, idareye, çekiliş yapmadan önce mevzuata uygun olarak izin almak isteyen fenomenlerden de başvurular geldiğini de belirtti.