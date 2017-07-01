iOS 11’de kablosuz şarj sürprizi

ABD’li teknoloji devi Apple kablosuz şarj teknolojisinde kullanıcılarının sesine kulak vermedi ve bu teknolojiyi bir hayli erteledi. Fakat kullanıcılarının sabırsızlıkla beklediği bu özellik iPhone 8 ile gelecek gibi görünüyor.

Yeni tanıtacağı cihazlar ile yayınlanacak iOS 11 işletim sisteminde yeni özellikler bir bir test aşamasında ortaya çıkmaya devam ediyor. iOS 11’in beta sürümünü inceleyen geliştiriciler, daha önceki iOS işletim sisteminde olmayan yeni bir şeyi keşfettiler. Şarj etmek için kablo bağlandığında çıkan “Engage_power.caf" adındaki sesin haricinde bir ses daha dikkatlerden kaçmadı. "connect_power.caf" adındaki ses kablolu şarj sırasında ortaya çıkan ses ile benzerlik gösteriyor ama farklı. Dikkatleri çeken bu sesin kablosuz şarja ait olduğu ifade ediliyor.

Geliştiricilere göre işletim sistemine eklenen bu ses kablosu şarjın bildirim sesi olduğu belirtiliyor. Apple’ın yeni cihazı iPhone 8 ile kullanıcılarına sunacağı tahmin edilen kablosuz şarj teknolojisi, bu keşfedilen ses ile birlikte nerede ise kesinleşti demek mümkün hale geliyor. Yine geliştiriciler, göre bu sesin diğerlerinden farklı olmasını, kablosuz şarj ile normal şarjın birbirinden ayırt edebilmek için tercih edildiğini düşünüyor.

Söz konusu teknolojiyi kullanıcılarına sunmakta geç kalan teknoloji devi, Apple Watch’ta kablosuz başarılı bir şekilde uygulamayı başarmıştı. Kullanıcılarının da sabırsızlıkla beklediği bu teknolojiyi ise yeni cihazında kullanıma sunması kuvvetle muhtemel görünüyor.

