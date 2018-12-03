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  4. 03 Aralık 2018 10:17

iPhone pil değişimi için elinizi çabuk tutun

iPhone SE ve iPhone 6’dan iPhone X’e kadar olan tüm modeller için indirimli iPhone pil değişimi için acele edin. Yılbaşından sonra değişim ücretleri iki kattan fazla artıyor.

iPhone pil değişimi için elinizi çabuk tutun
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Apple'ın yavaşlayan iPhone sorununun ardından başlattığı indirimli pil değişim kampanyasında sona yaklaşıyoruz. Bu ay sonunda indirim sona erecek. iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X için şu anda 199 TL olan ücret 319 TL’ye yükselecek. iPhone X’in batarya değişim ücreti ise 449 TL olacak.

Kısa bir süre önce ülkemizde satışa sunulan iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR ise tahmin edebileceğiniz gibi bu indirime dahil değil. Bu cihazlar hali hazırda garanti kapsamında, eğer garanti kapsamı dışında pil değişimi istenirse 449 TL ödenmesi gerekiyor.

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