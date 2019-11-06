iPhone sahipleri 2 dolara iPhone 11 Pro'ya kavuşuyor

Akıllı telefonlarda güncel modele sahip olma tutkusunu dindiremeyen ancak ekonomik olarak da bunu karşılayamayacak olanlar için Çin’den şaşırtıcı bir çözüm geldi. Son zamanların en yüksek fiyatlı telefonlarından olan iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’in arka kamera tasarımını önceki iPhone modellerine taşıyan kamera koruyucusu Çin üzerinden dünyaya satılmaya başlandı.

2 DOLAR FARKLI 3. KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

Kamera koruyucu olarak satılsa da iPhone 11 Pro kullanıyormuş gibi görünmek isteyenlerin tercihi olan ürün, farklı internet sitelerinde 2 dolar dolaylarında satışta. Satıştaki sahte telefon kamerası, iPhone X, iPhone XS ve iPhone Max modellerine uygun olarak üretiliyor.