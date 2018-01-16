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  4. 16 Ocak 2018 11:34

iPhone X’e home butonu ürettiler

10. yıla özel ürettiği model ile home butonuna veda eden Apple’a Çinli firmalar home butonu aparatı geliştirdi.

iPhone X’e home butonu ürettiler
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Apple İphone X ile birlikte çerçevesiz ekrana geçiş yaptı. Haliyle çerçevesiz ekrana geçişi cihazdan home butonunun kaldırılmasına neden oldu. Home butonunda yer alan parmak izi okuyucu nedeni ile birçok kullanıcıda bu butonun kaldırılmasına üzülmüştü. Lakin Çinli firmalar bu sorunu ortadan kaldıracak bir ürün geliştirdi ve CES fuarında görücüye çıkardı.

iOS cihazlara lightning girişi ile bağlanan bu aparat, bildiğiniz home butonunun tüm görevlerinin tamamını ne yazık ki yerine getiremiyor. Touch ID halkasına sahip aparattaki tuş Apple’larda yer alan tuş ile aynı görünüyor. Bununla birlikte aparat üzerinde bir 3.5mm’lik kulaklık çıkışı birde lightning girişi bulunuyor. Böylece kullanıcılar müzik dinlerken cihazı şarj da edebiliyor.

Cihazı deneyimleyen kullanıcıların anlattığına göre home butonu ile uygulamalar kapatılabiliyor. İki kez basıldığında uygulamalar arasında geçiş sağlanabiliyor. Hatta home butonuna uzun basıldığında Siri dahi aktif edilebiliyor.

Bu şunu ifade ediyor ki Apple home butonunu kaldırmasına rağmen yazılım kanadında tuş fonksiyonlarını kaldırmamış.

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