İşte Samsung Galaxy J7'nin çıkış tarihi ve fiyatı

Samsung’un uzun süredir beklenen ve artık hemen her özelliği sızdırılan yeni seri orta segment akıllı telefonları Samsung Galaxy J7 (2017), sonunda tanıtıldı. Akıllı telefonların ne gibi özellikleri olduğu ve nasıl detaylar barındırdığı da belli oldu. İşte detaylar.

Orta segment akıllı telefonların yeni amiral gemisi olarak değerlendirilen Samsung Galaxy J7 (2017) akıllı telefonları tüm özellikleriyle beraber tanıtıldı. Apple’ın WWDC 2017 etkinliğinde tanıttığı ürünlerinin konuşulduğu teknoloji dünyasında, geri kalmak istemeyen Samsung yeni akıllı telefon serilerini tanıttı. Markanın uzun süredir beklenen yeni seri akıllı telefonlarının özellikleri ise şimdiden beğeni topladı. Peki Samsung Galaxy J7 (2017) özellikleri neler? Hemen bakalım.

Samsung Galaxy J7 (2017) Tüm Teknik Detaylar

Yeni seri orta segment akıllı telefonlarının özelliklerinde, tam da orta sınıfa yakışır özellikler görüyoruz. İlk olarak Exynos 7870 işlemcileri kullanmasıyla dikkat çeken akıllı telefonların, Samsung tarafından sunulan bu işlemciler sayesinde 1.6 GHz hız değerine kadar ulaşabildiği de açıklandı. İşlemci modelleri bir yana dursun markanın RAM tercihi de yine dikkat çekti.

RAM kısmında 3 GB seçimi yaptığını açıklayan Samsung’un tüm bu özelliklerini Android Nougat serisi ile beraber sunacağı açıklandı. Bunun dışında yeni seri akıllı telefonların 3600 mAh kapasiteli bataryalara sahip olacağı da belirtildi.

Samsung Galaxy J7 (2017) Ekran Detayları

Teknik özellikler sonrasında Samsung Galaxy J7 (2017) modelinin ekran kısmına bakalım. Ekran kısmında telefonların 5.5 inç tercihi yaptığı görülüyor. 5.5 inç gibi standartlaşan bir ekran ile gelen Samsung Galaxy J7 (2017) akıllı telefonlarının, ekran teknolojisi kısmında da Super AMOLED kullandığı belirtildi. Ful HD çözünürlükle beraber sunulan yeni seri akıllı telefonlarının yine dayanıklı cam ekranları da dikkat çekti.

Samsung Galaxy J7 (2017) Kamera

Yeni serinin kamera sistemlerinde 13 MP arka kamera ve ön kamera kullanımı yapıldığı, ön kamera kısmında ise selfie modlarına yer verildiği belirtildi. Amiral gemisi serilerine göre çok daha uygun fiyatla sunulması beklenen yeni serinin fiyatı ise açıklanmadı. Bunun için Samsung’un belirleyeceği rakamları beklemek gerekecek.