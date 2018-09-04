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  4. 04 Eylül 2018 09:58

Kiralık ''cep telefonu'' dönemi başlıyor !

Dövizdeki sert yükselişin ardından akıllı cep telefonu fiyatları tavan yapınca GSM operatörleri "kiralık cep telefonu" dönemini başlattı.

Kiralık ''cep telefonu'' dönemi başlıyor !
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Teknoloji marketleri operatörler ve sektörel dernekler de akıllı telefonlara ulaşamayanlar için yeni çözümler üretmeye başladı. Hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberine göre, ilk masaya yatırılan çözümlerden birinin kiralama modeli olduğu öğrenildi.

Sektöre yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre özellikle üst sınıftaki akıllı telefonlara tüketicilerin daha kolay ulaşılabilmesi için aylık ücretlerle kiralama modeli hayata geçirilecek. Buna göre kullanıcılar, tıpkı otomotiv sektöründe olduğu gibi akıllı telefonlara sahip olmayacak. Bunun yerine faturalarına ek olarak akıllı telefonlar için kira ödeyecek.

Kiralama modelinin sadece operatörlerle hayata geçirilmesi planlanıyor. Tüketiciler kiraladıkları akıllı telefonların aylık ücretlerini faturalarına yansıtabilecek. Bu ücret ödenmediğinde ise tıpkı mobil iletişim hatlarında olduğu gibi kiralanan akıllı telefonlar görüşmelere kapatılacak.

 

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