Maze Alpha hakkında tüm detaylar

Her zaman olduğu gibi Çin merkezli marka olan Maze tarafınca piyasaya çıkacak olan akıllı telefonun özellikleri belli oldu.

Maze Alpha Çerçevesiz Tasarımıyla Dikkat Çekiyor!



Akıllı telefon sektörüne yeni bir üye katmayı planlayan Maze, neredeyse çerçevesiz akıllı telefonuyla dikkat çekmeyi şimdiden başarmış bile. Tasarımıyla büyük bir fark atacak olan akıllı telefon, markanın resmi sitesinde yer alan görseller ile büyük beğeni kazanmış durumda.

Hepimizin tanımış olduğu Mi Mix modelinden daha büyük bir ekran gövde oranıyla gelmesi beklenen akıllı telefonun mobil piyasasında en ince cihazların başında yer alacağı düşünülüyor. Bunun yanı sıra tasarım detaylarında çift kamera ve fiziksel tuş yer almayan ön ekran gibi bazı detaylar biiliniyor. Yeni renk alternatifleri ve kasasıyla birlikte ortaya çıkacağı gün için geri sayım başlamış durumda.

Maze Alpha Teknik Detaylar!



Yeni telefon için sadece birkaç fotoğrafın yayınlandığını biliyoruz. Şimdi ise cihazın teknik detaylarını öğrenmek için Evan Blass işin içerisien giriyor. Akıllı telefonlar için yapmış olduğu bir çok sızıntılardan sonra yeni telefon için konuşan Blass, 6 inç ekranın geleceğini ve Full HD OLED‘e sahip olacağını belirtti.

Bunların yanı sıra 8 çekirdekli bir işlemciye sahip olacağı ve 4GB RAM ile 6GB RAM seçeneğiyle geleceğini belirtelim. Cihazın batarya kapasitesi ise 4000mAh olacağı yönünde.

Cihaz hakkında bir diğer merak konusu ise satış fiyatı ve çıkış tarihi oluyor. Fakat ne çıkış tarihi ne de fiyatı konusunda resmi bir açıklama veya detay olmadığından bir bilgi sunamıyoruz. İlerleyen günlerde daha detaylı bilgiler geldikçe sizlere aktaracağız.