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  4. 12 Mart 2018 23:24

Müjde ! Whatsapp'ta o süre artırıldı

Dünyanın kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yeni bir değişikliğe gidildi.

Müjde ! Whatsapp'ta o süre artırıldı
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp algoritmasında değişikliğe gitti. WhatsApp, mesaj silmek için kullanılan herkesten sil özelliğinin sınırını arttırdı.
 
 WhatsApp, geçtiğimiz aylarda mesaj silme özelliğini uygulamaya eklemişti. Böylece birçok insan, yanlışlıkla yolladığı bir mesajı silebilir hale geldi. Birçok ilişki de böyle kurtuldu hatta. Ancak mesajın silinmesi için 512 saniyelik yani 8 dakika 32 saniyelik (neden küsuratlı olduğu hakkında herhangi bir fikrimiz yok) süre kısıtlaması vardı. Bu süre, WhatsApp’ın yaptığı değişiklikle arttırıldı.

WHATSAPP SÜREYİ 1 SAATE ÇIKARTTI

WhatsApp’ın, Android uygulaması için yayınladığı beta programında ortaya çıkan yeniliğe göre, mesajların silinmesi için kullanıcılara verilen süre 4096 saniye yani 1 saat 8 dakika olarak değiştirildi. Bu sayede, bir mesajın silinebilmesi için biçilen süre gözle görülür biçimde arttırıldı. Mesaj silme özelliğinin süre ile kısıtlanması her ne kadar hoş bir şey olmasa da bazı kullanıcılar bunun açığını bulmuş durumda.

‘WHATSAPP’TAN MESAJI GÖNDERİN TELEFONU KAPATIN’

Açık demek pek doğru olmayabilir fakat WhatsApp’tan bir mesaj gönderir ve telefonu hemen kapatırsanız bir mesajı silmek için belirlenen süre 4096 saniye yerine tam 24 saat oluyor. Böylece, bir mesajı silip ile silmemek arasında gidip geliyorsanız 1 günlük bir süreye sahip oluyorsunuz. Bu özelliğin de birçok insanı kurtaracağından eminiz. Teşekkürler WhatsApp.

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