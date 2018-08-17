Ne gereği vardı: Japonlar, robota dönüşen seks oyuncağı üretti

Farklı zevklere hitap eden birbirinden çeşitli seks oyuncakları üreten Tenga, robota dönüşebilen erkek seks oyuncağını tanıttı. Transformers filminden fırlamışa benzeyen küçük robot, lazer silahı ve dev çekiç gibi çeşitli aksesuarlarla birlikte geliyor. Kendi etrafında dönmek gibi birkaç küçük hareket de yapabilen robot, şirketin paylaştığı bilgilere göre seks oyuncaklarıyla aynı tasarıma sahip olmasına rağmen yalnızca süs amacıyla üretilmiş.

Gerçek seks oyuncaklarına kıyasla çok daha küçük boyutlarda olan robot, Tenga’nın web sitesi üzerinden 33,5 dolara satışa sunuldu. Öyle sanıyoruz ki bu “sempatik” robotun şirketin satışlarını artırması ve adının duyulmasına yardım etmesi bekleniyor. Böylesine ilginç bir robotun şirketin ve şirket ürünlerinin reklamını başarılı bir şekilde yapacağına şüphe yok.