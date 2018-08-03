Şaka ya da tuzak değil gerçek; Whatsapp'ta paralı dönem başladı

İnternet üzerinden bedava mesajlaşma hizmeti sunan WhatsApp uygulaması ücret politikasını değiştiriyor. WhatsApp yavaşlayan kullanımı ve gelir arttırma hedefini gerekçe göstererek uygulamada iş için hesap açan kullanıcıların ücretlendireceğini açıkladı. WhatsAPP Business kullanarak bu mesajları gönderen şirketler ödeme yapacak. Bu uygulama sayesinde şirketler mesajları önceden planlayabilecek ayrıca gönderim istatistiklerini de takip edebilecek.

MESAJ ÜCRETLERİ ÜLKEYE GÖRE DEĞİŞECEK

Mesaj ücreti ülkeye göre 0,5 sent ile 9 sent arasındadeğişecek. Uygulamayı kullananlar, müşterilerine sipariş teslimatı, randevu hatırlatma ya da etkinlik bileti satışı gibi uyarılar gönderdiğinde ücretlendirilecek.

KİŞİSEL AMAÇLI KULLANIMI ÜCRETSİZ OLMAYA DEVAM EDİYOR

WhatsApp'ın kişisel amaçlı kullanımı ücretsiz olmaya henüz devam ediyor. WhatsApp ile aynı şirkete bağlı olarak hizmet sunan sosyal paylaşım ağı Facebook da ücretsiz bir site olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. Ancak Facebook şirketinden yapılan açıklamada kullanıcıların her gün Facebook ve Instagram'da geçirdikleri süreyi takip edebileceklerini ve kişisel olarak belirledikleri sınırları aşmaları halinde bununla ilgili uyarı alabileceklerini duyurdu. Bu sitelerin kullanıcıları sekiz saate kadar uyarıları durdurabiliyor.

WhatsApp'in dünya çapında bir buçuk milyar kullanıcısı bulunuyor.



