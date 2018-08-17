Samsung, eski Galaxy cihazları üzerinden Note 9 reklamı yapıyor

Birkaç gün önce resmi olarak tanıtılan Galaxy Note 9, satışa sunulmadan Samsungkullanıcılarından tepki gördü. Çeşitli web sitelerinde paylaşılan bilgilere göre eski Galaxy modellerine sahip olan kullanıcılar, yeni akıllı telefonla ilgili reklamlar görmeye başladı. Genellikle bir bildirim olarak yayılan bu reklamlar, Galaxy Note 9’u ön siparişle satın almaya teşvik ediyor.

Eğer siz de bu gibi reklamları istemediğiniz halde görüyorsanız, bu konuda yapabileceğiniz bazı şeyler var. Reklamları kapatmak için telefonunuzdan Ayarlar – Genel – Pazarlama Bilgisi’ne giriş yapın ve reklam gösterilmesine ilişkin seçenekteki onayı kaldırın. Bunu yapmış olmanıza rağmen reklam görmeye devam ediyorsanız Ayarlar’a giriş yapın ve Uygulamalar içerisinde “Samsung Ads” uygulamasını silin. Uygulamanın silinmesi, istenmeyen reklamları görmenizi durduracaktır.