Samsung esnek ekran için yeni video paylaşıldı

Sınırlı bir şekilde tanıtımı yapılan Samsung esnek ekran teknolojisinin tüm detayları ise paylaşılmamıştı. Şimdi ise yeni ekran teknolojisi için detayları gösteren video paylaşımı yapıldı. İşte detaylar.

İlk olarak akıllı telefon teknolojilerinde kullanılması beklenen yeni seri esnek ekran sistemlerinin ne zaman piyasaya çıkacağı merakla bekleniyordu. Bu konuda çalışmalar yaptığı bilinen iki firma LG ve Samsung arasında kimin daha önce davranacağı ve esnek ekran teknolojisini duyuracağı ise adeta bir bilmeceye dönüşmüştü.

Tüm bu sorunların cevabını ise Samsung verdi ve geçen hafta esnek ekran teknolojisini tanıtıma çıkardı. Marka tarafından yapılan tanıtımda tam olarak esnek ekran teknolojisi olmasa da gerilebilir ve bu sayede esneyebilen ekranlar ortaya çıkmış oldu. Ekranların ilk aşamada sadece sınırlı özelliklerinin paylaşıldığını da gördük. Şimdilerde ise marka yavaş yavaş detayları da ortaya çıkarmaya başladı.

Samsung Esnek Ekran Özellikleri

Öncelikle tanıtımı da yapılan ekran teknolojisi hakkında biraz bilgi vermek gerekiyor. Bilindiği gibi esnek ekran sistemlerinin şu an için doğrudan akıllı telefonlarda kullanılabilmesi mümkün değil. Bunun için bir süre daha beklemek ve tüm parçaların esneklik özelliği kazanması gerekiyor. Samsung’un yeni ekran teknolojisine geçecek olursak esnek ekran sisteminde tam olarak katlanabilen bir ekran teknolojisi değil de doğrudan esneyebilen bir ekran sistemi öne çıkıyor. Tanıtımda da kullanılan 9.1 inç boyutunda ekranda bunu görebildik.

AMOLED teknolojisinde olan ekranın özel bir silikon malzeme kullandığı ve bu sayede 12 mm gibi bir gerilme ya da esnemede piksellerinde bozulma olmadığı görülmüştü. Ekranların kısa süre içerisinde eski haline gelmesiyle beraber piksel sisteminin de tekrar düzenlendiğinin görülmesi Samsung’un ekran teknolojilerinde başarı elde ettiğinin en büyük kanıtı olmuştu.

Esnek ekran teknolojisinin nasıl çalıştığı hakkında yapılan video paylaşımında da yine bu özellikler vurgulanmış durumda. Akıllı telefonlarda, yapay zeka sistemlerinde ve VR teknolojisinde kullanılması beklenen ekranların tam anlamıyla nasıl çalıştığını görmek istiyorsanız aşağı da yer alan videoda bunun için detaylar paylaşılmış durumda.