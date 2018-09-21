Samsung Galaxy Note 9 alev aldı, patladı !

2016 ve 2017 yıllarına alev alma olayları ile damgasını vuran Samsung Galaxy Note 7 modelinden sonra kullanıcılarda ciddi bir farkındalık oluştu. Yine benzer bir olay daha söz konusu. Ancak bu sefer olayın başrolünde Samsung’un en güncel cihazlarından biri olan Galaxy Note 9 var.

ÇATLAMA SESİ DUYDU

New York Post’un haberine göre emlakçılık yapan Diane Chung isimli kadın, geçen sabah Note 9 modelinin alev almasıyla şoke oldu. İlk önce telefonunun biraz ısınmaya başladığı fark eden kadın, telefonu çantasına koydu. Sonrasında ise bir hava kaçırma sesi ve çatlama sesleri duydu.

TELEFONDAN DUMANLAR ÇIKTI

Telefondan dumanlar çıktığı gören şanssız kadın telefonu eline almayı denedi. Ancak iddiasına göre cihaz öyle ısınmıştı ki kadının parmakları yandı ve yaralandı.

Telefonunun ısısının çok fazla yükseldiği ve çantanın içindeki diğer kişisel eşyaların da bu ısı sebebiyle zarar gördüğü iddialar arasında. Geçen günlerde bir başka kullanıcı tarafından da cihazın çok ısındığı dile getirilmişti. Ancak şimdiye kadar basına yansıyan tek yangın iddiası bu.

Samsung ise kendinden oldukça emin çünkü Note 7’den sonra pil testleri konusunda iki aşamalı ve zorlu bir güvenlik kontrolü yapıldığı söyleniyor.

CNN