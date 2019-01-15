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  4. 15 Ocak 2019 22:01

Samsung, Galaxy Note9'un Android 9 Pie Güncellemesini Erteledi

Samsung, Android'in son versiyonu olan 9 Pie güncellemesini Galaxy Note9 için biraz geciktirecek.

Samsung, Galaxy Note9'un Android 9 Pie Güncellemesini Erteledi
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Birçok kesim tarafından beğenisini kazanan Samsung'un en son amiral gemisi Galaxy Note9'un ünü gitgide artıyor. Gücünü Exynos 9810 yonga setinden alan Note9, kamera performansıyla da dağları dize getiriyor.

Android 9 Pie güncellemesinin açıklanan tarihden önce alan Galaxy S9'dan sonra güncellemenin Galaxy Note9 için de erken yayınlanacağı düşüncesini akıllarda oluşturmuştu. Ortaya çıkan bilgilere göre güncellemede gecikme yaşanacak.

Samsung Türkiye'nin güncelmiyiz internet sitesinde Galaxy Note9 için Android 9 Pie güncellemesinin yayınlanma tarihinin Şubat tarihine ertelenmesi; bu güncellemenin sadece  Türkiye'de değil daha birçok ülkede yaşanacağı tahmin edilirken, Samsung tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

 

TeknoEkip.com

Samsung , Galaxy Note9
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