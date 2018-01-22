Samsung Galaxy S9 ne zaman çıkacak ?

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S9 hakkında detaylar gün geçtikçe netlik kazanıyor. Samsung Galaxy S9'un fiyatı, özellikleri ve ne zaman satışa sunulacağı belli olmaya başladı.

Samsung Galaxy S9'un özellikleri neler?

Samsung Galaxy S9'un 6 inç, Samsung Galaxy S9+'ın ise 6.4 inç ekran boyutuyla satışa sunulacağı öngörülüyor. Yeni akıllı telefonların 4K ekran çözünürlüğüyle gelmesi de bir diğer olası önemli iddia. Ancak bu noktada ekran çözünürlüğün değişmeyeceğine dair görüşler de mevcut.

3,000mAh batarya ile gelmesi beklenen Samsung Galaxy S9 için RAM miktarının 4 GB ya da 6 GB olacağı söyleniyor. Samsung Galaxy S9 ve S9+, Exynos 9810 ve Snapdragon 845 işlemcileriyle donatılacak. Samsung, geçtiğimiz dönemlerde yapay zekaya yaptığı yatırımların karşılığını yeni akıllı telefonlarıyla vermeyi hedefliyor. Öyle ki Güney Koreli şirket, S9 ve S9+'ta birer yapay zeka birimi konumlandıracak ve bu birimlerin öncelikli görevi, işlemci yükünü hafifletmek olacak. Son olarak Samsung Galaxy S9 ve S9+'ta depolama alanı olarak 512 GB seçeneğiyle de karşılaşmamız mümkün.

Samsung Galaxy S9'un fiyatı ne kadar?

Yeni akıllı telefonun fiyatı hakkında pek çok iddia mevcut. Bazı kaynaklara göre Samsung Galaxy S9'un 725 dolar bandında olacağı tahmin edilirken, 800 dolar da konuşulan rakamlar arasında. Türkiye'de Samsung Galaxy S8 ile aynı fiyatlarda satışa sunulacağı da yine tahminler arasında yer alıyor.

Samsung Galaxy S9 ne zaman satışa sunulacak?

Güncel iddialara göre Samsung Galaxy S9 ve S9+, şubat ayında tanıtılacak. Yeni akıllı telefonların mart ayının sonlarında satışa sunulması bekleniyor. Ancak bu tarih sarkabilir. Önümüzdeki günlerde Samsung Galaxy S9 hakkında pek çok bilgi resmiyet kazanmaya başlayacak.