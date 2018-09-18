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  4. 18 Eylül 2018 13:35

Samsung o serisini kaldırıyor

Samsung’un 'Galaxy J' serisi yerine gelecek uygun fiyatlı ve yeni teknolojilerin adapte edileceği yeni bir Galaxy serisi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Samsung o serisini kaldırıyor
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Uygun fiyatlı modellere daha fazla odaklanmak isteyen Samsung’un 'Galaxy J' serisini sonlandırıp yerine 'Galaxy M' adını taşıyan yepyeni bir akıllı telefon serisi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Bu serideki telefonların bütçe dostu ve düşük özelliklere sahip olması bekleniyor. Ayrıca 'Galaxy A' serisine de yeni modeller eklemeyi planlıyor.

Samsung üst düzey özelliklere sahip amiral gemisi modellere dokunmayacak. Bütçe dostu giriş ve orta seviye akıllı telefonlarında gideceği yeniliklerle daha çok kişiye ulaşacak.
 

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