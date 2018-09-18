Samsung o serisini kaldırıyor

Uygun fiyatlı modellere daha fazla odaklanmak isteyen Samsung’un 'Galaxy J' serisini sonlandırıp yerine 'Galaxy M' adını taşıyan yepyeni bir akıllı telefon serisi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Bu serideki telefonların bütçe dostu ve düşük özelliklere sahip olması bekleniyor. Ayrıca 'Galaxy A' serisine de yeni modeller eklemeyi planlıyor.

Samsung üst düzey özelliklere sahip amiral gemisi modellere dokunmayacak. Bütçe dostu giriş ve orta seviye akıllı telefonlarında gideceği yeniliklerle daha çok kişiye ulaşacak.

