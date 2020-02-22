Samsung, yeni telefonları piyasaya çıkmadan zam yaptı!

Samsung’un 11 Şubat’ta tanıtıp, ön siparişe açtığı ve Türkiye'de resmi satışına 6 Mart’ta başlanacak olan Galaxy S20 serisi ile katlanabilir cam ekranlı telefonu Galaxy Flip'e daha piyasaya çıkmadan zam geldi.

Şirket 10 gün önce tanıtımını yaptığı yeni telefonlarının Türkiye için tavsiye edilen perakende satış fiyatlarını da açıklamıştı.

6 Mart’ta resmi satışına başlanacak olan Galaxy S20 serisi modellerinden Galaxy S20'nin daha önce 7 bin 799 TL olarak satış fyatı 500 TL artışla 8 bin 299TL’ye çıktı.

Galaxy S20 Ultra’nın fiyatı ise 11 bin 999 liradan 12 bin 499 TL'ye yükseldi.

Samsung'un zammından katlanabilir cam ekranlı Galaxy Z Flip de nasibini aldı. Türkiye online mağazasında telefonun fiyatı 14 bin 499 TL'ye çıktı. Galaxy S20+'nın fiyatında ise bir değişikliğe gidilmedi.

Henüz pyasaya çıkmadan Galaxy S20 ve Galaxy S20 Ultra’ya 500 TL olarak yansıyan zam, Galaxy Z Flip’de ise 1000 TL’yi bulmuş oldu.

Samsung'un resmi sitesinde Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra ve Galaxy Z Flip için 22 Şubat itibariyle güncel fiyatlar şöyle: