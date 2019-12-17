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  4. 17 Aralık 2019 23:14

Samsung'dan ''Google'' açıklaması

ABD merkezli Google'ın Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlere yeni lisans verilmeyeceği uyarısında bulunmasının ardından Samsung'un Türkiye pazarına yeni modellerini getirmeyeceği iddia edilmişti. Bu iddia hakkında açıklama geldi.

Samsung'dan ''Google'' açıklaması
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ABD merkezli Google'ın Türkiye'de faaliyet gösteren şirketilerin kendi programlarını kullanabilmeleri için yeni lisans verilmeyeceği uyarısı sonrası Samsung'un 2020 itibarıyla Türkiye pazarına yeni modellerini getirmeyeceği iddia edilmişti. Bu iddia ile ilgili Güney Kore merkezli şirketten resmi açıklama geldi.

Samsung'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Samsung Electronics olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Türkiye’de Rekabet Kurumu’nun Google’ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz.

2020’de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili Türkiye’deki lansman çalışmalarımıza ve planlamalarımıza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Rekabet Kurumu tarafından yürütülen süreçle ilgili gelişmelere göre kullanıcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Rekabet Kurumu haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle ABD'li teknoloji devi Google'a 93 milyon lira ceza kesmiş, bu ceza sonrası Google, durumun düzeltilmemesi durumunda kendi programlarını kullanabilmeleri için Türkiye'deki firmalara yeni lisans verilmeyeceği uyarısında bulunmuştu.

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abd , türkiye , samsung , google
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