SON DAKİKA
ZAM'AYDIN TÜRKİYEM! BENZİN VE MOTORİNE OKKALI ZAM GELDİ
DOLAR, EURO VE ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ! İŞTE GÜNÜN İLK RAKAMLARI
  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Mobil
  4. 09 Haziran 2020 08:26

Sony PlayStation 5’in lansman tarihini açıkladı

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, oyun severleri yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Şirket PlayStation 5'in tanıtılacağı tarihi açıkladı.

Sony PlayStation 5’in lansman tarihini açıkladı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre PlayStation 5 etkinliğinin yeni tarihi 11 Haziran oldu. Etkinlik Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak.

Geçtiğimiz haftalarda yapılması gereken lansmanı erteleyen Sony, yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

 "Şu an, bir kutlama için uygun bir zaman değil; şu anda geride durup duyulması daha önemli olan seslerin işitilmesine izin vermek gerekiyor"

PS5'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

RuthenicCookie, yeni oyun konsolunun  Ryzen 8 Core işlemcisiyle geleceğini belirtiyor. Konsolun özellikleri arasında ise elbette en merak edilen kısım TFLOPS değeri. PS5 yine analistlerin çıkarımlarına göre 10 TFLOPS‘tan daha yüksek bir değere sahip olacak. 

Xbox Scorpio‘nun 6 TFLOPS, PS4 Pro‘nun 4.2 TFLOPS olduğu düşünülünce bu gerçekten de çok ciddi bir fark. 


 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
sony , ps5 , playstation 5 , sony play station 5 , sony playstation 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM