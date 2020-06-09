Sony PlayStation 5’in lansman tarihini açıkladı

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre PlayStation 5 etkinliğinin yeni tarihi 11 Haziran oldu. Etkinlik Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak.

Geçtiğimiz haftalarda yapılması gereken lansmanı erteleyen Sony, yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Şu an, bir kutlama için uygun bir zaman değil; şu anda geride durup duyulması daha önemli olan seslerin işitilmesine izin vermek gerekiyor"

PS5'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

RuthenicCookie, yeni oyun konsolunun Ryzen 8 Core işlemcisiyle geleceğini belirtiyor. Konsolun özellikleri arasında ise elbette en merak edilen kısım TFLOPS değeri. PS5 yine analistlerin çıkarımlarına göre 10 TFLOPS‘tan daha yüksek bir değere sahip olacak.

Xbox Scorpio‘nun 6 TFLOPS, PS4 Pro‘nun 4.2 TFLOPS olduğu düşünülünce bu gerçekten de çok ciddi bir fark.



