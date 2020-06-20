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  4. 20 Haziran 2020 17:03

''Stalkçı''lara müjde: Son görülme özelliği geri döndü

Popüler mesajlaşma ağı WhatsApp’ta sohbet ekranında üst kısımda yer alan çevrimiçi, yazıyor veya son görülme gibi ibareler yeniden aktif hale geldi.

''Stalkçı''lara müjde: Son görülme özelliği geri döndü
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Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, yeni bir sorunla yüz yüze. Kullanıcılar dün akşam 'son görülme' özelliğini kullanamaz hale geldi. 

Diğer bir deyişle WhatsApp kullanıcıların bir kısmı 'çevrimiçi' olanları göremeden uygulamayı kullandı. 

Downdetector isimli erişim sorunu gösteren dijital haritaya göre WhatsApp, daha çok Avrupa genelinde söz konusu soruna sahne oldu. 

Daha önce de WhatsApp`ın son görülme özelliğinde teknik sorun meydana gelmiş ve kullanıcıların hepsi görünür olmuştu. Yani görünmek istemeyen kullanıcılar dahi herkese görünmeye başlamıştı ve son görülme tarihleri kullanıcıların bilgisi dışında paylaşılmıştı. 

Dün akşam yaşanan sorunun da benzer bir hata sonrası meydana geldiği ortaya çıktı. 

Son görülme özelliği WhatsApp'ın yaptığı güncelleme ile tekrar kullanılabilir hale geldi. Ancak şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yayınlanmadı. 

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