Turkcell Dergilik okuyucu sayısını ikiye katladı

Salgın nedeniyle evde kalanlar tarafından ilgi gören Dergilik’te önceki aylarda 2,5 milyonu bulan makale okuma sayısı mart ve nisan ayında aylık 5 milyon seviyesine ulaştı.

Covid-19 öncesi Dergilik’teki makaleleri 18.00-19.00 civarında okumayı tercih edenler, salgın sonrası uygulamayı daha çok 13.00 ve 20.00 saatlerinde kullanmaya başladı. Yayın kategorilerinde de sağlık ve yaşam öne çıktı.

18-24 ve 25-34 yaşın Dergilik’i sıklıkla takip ettiği bu dönemde en çok makale okuyan şehirler ise Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Adana, İzmir, Bursa, Gaziantep, Antalya, Konya ve Kayseri oldu.Yurt dışından ise en çok Hollanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Almanya’da yaşayan kişiler takip ediyor.

Pandemi öncesi magazin ve mizah içerikli makaleleri tercih eden okurlar salgın sonrası haber içeriklerini daha çok tüketmeye başladı.