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  4. 02 Eylül 2020 12:34

Twitter'dan sürpriz adım! Neden ''Trend'' olduğunu öğreneceğiz

Twitter, "Trending Topic" bölümüne giren başlıkların daha kolay anlaşılması için harekete geçiyor. Şirket, kullanıcıların bir konunun neden gündem olduğunu anlamaları için listeye örnek tweet'ler ve kısa açıklamalar eklemeye karar verdi.

Twitter'dan sürpriz adım! Neden ''Trend'' olduğunu öğreneceğiz
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Twitter'ın gündem olan konular listesinde, örnek tweet'ler yer alacak. Twitter, bu hafta yeni bir deneme sürümü devreye sokarak gündem olan konuların yanında birkaç örnek tweet'in yer almasını sağladı. Bu yolla, kullanıcıların konuya tıklayarak neden gündem olduğunu anlamak için vakit kaybetmeleri gerekmeyecek. 

Şirketten konuya dair yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Gündem sekmesi herkesin hakkında konuştuğu konuları gösteriyor. Fakat sıklıkla Twitter'da listeye düşen bir kelime ya da cümleye bakıp "Bu neden gündem oldu?" diyoruz. Bu soru geçen yıl yarım milyondan daha fazla kez tweet'lendi. Bu soruna yardım etmek için gündemlerin yanına örnek tweet'ler ve kısa açıklamalar eklemeye karar verdik" 

Twitter ürün müdürü Frank Oppong yeni güncellemeyle ilgili şunları söyledi: “Önümüzdeki haftalarda, gündeme bağlam eklemeye yardımcı olmak için bazı gündemlere eklenen kısa tanımlar göreceksiniz. Tanımlar, bir şeyin neden gündem olduğu konusunda anlaşılması kolay ve net kaynaklı bir bağlam sağlayacak" 

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